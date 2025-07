Só algumas portagens vão ter preços reduzidos em 2024. Porquê?

O Governo aprovou a redução dos valores de portagens em até 30% a partir de janeiro de 2024. Mas a medida não abrange todas as autoestradas por igual. De acordo com o anúncio desta quinta-feira, pela ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, vamos ter uma redução face aos preços atuais em vias como a A22 (Via do Infante/Algarve), a A23 (Beira Interior), a A24 (Interior Norte), a A25 (Beiras Litoral e Alta), a A4 (Túnel do Marão), a A13 e A13-1 (Pinhal Interior). Nestas vias, algumas ex-SCUT (Portagens Sem Custos para o Utilizador), os veículos de classe 1 vão beneficiar [...]