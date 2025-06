Sócios do Rio Ave aprovam criação de SAD com investimento de 20,5 milhões

"Um investimento destes terá de se prolongar em pelo menos 30 anos, para alavancar o negócio e justificar o montante injetado. Os 20,5 milhões dizem respeito a 80% do capital social da SAD, mas, além desse valor, haverá ainda um investimento no reforço do plantel, começando já em janeiro, e também nas infraestruturas, que ficarão sempre na posse do clube", explicou Alexandrina Cruz, no final da sessão.