Sonae Arauco investe oito milhões em linha pioneira de reciclagem de painéis em Mangualde

A Sonae Arauco, um dos principais fabricantes mundiais de painéis derivados de madeira para mobiliário, construção e design de interiores, arrancou em Mangualde a operação da primeira linha de reciclagem de painéis de fibra (MDF) à escala industrial, num investimento de oito milhões de euros. A tecnologia permite transformar painéis em fim de vida em matéria-prima para novos produtos MDF/HDF (fibra de média densidade/fibra de alta densidade), possibilitando a incorporação de até 20% de fibras recicladas nos novos painéis fabricados.Em comunicado, a empresa slienta que o projeto, em arranque gradual desde julho, reforça o compromisso com a economia circular. “A introdução de fibras recicladas em contexto industrial demonstra o nosso empenho na circularidade e no uso da madeira em cascata”, afirma Rui Correia, CEO da Sonae Arauco, citado na nota enviada às redações.A nova linha integra um plano mais amplo de investimentos em reciclagem, que inclui a expansão de centros de recolha, novos equipamentos em Oliveira do Hospital e parcerias para recolha de resíduos de MDF."O objetivo global é aumentar a disponibilidade de matéria-prima reciclada e assegurar a sua correta triagem e valorização, de forma a maximizar a eficiência na utilização deste recurso limitado", refere a empresa.Em 2024, a Sonae Arauco valorizou 809 mil toneladas de madeira reciclada, atingindo uma taxa média de 33% de incorporação. Na gama de aglomerado de partículas, a utilização de madeira reciclada já ultrapassa os 70%.O projeto faz parte da agenda TransForm, enquadrada no Plano de Recuperação e Resiliência, e posiciona a indústria de painéis derivados de madeira como pilar na transição para uma bioeconomia circular.