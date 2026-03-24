Sonae. Há "alguns ecos" inflacionistas derivados da guerra do Médio Oriente

A guerra no Médio Oriente poderá elevar ainda mais os preços dos alimentos. Face a uma situação de subida generalizada, "todos os players da cadeia de valor têm de fazer o seu papel e o Estado também", defendeu Cláudia Azevedo. Recorde-se que na última crise inflacionista, o governo de António Costa implementou o IVA zero a um cabaz de 46 produtos essenciais, medida que vigorou entre 18 de abril de 2023 e 4 de janeiro de 2024. “Gostamos muito do IVA zero”, frisou a CEO da Sonae, na conferência.

O Continente, que surgiu há 40 anos, registou um volume de vendas de 7,1 mil milhões de euros no ano passado, um crescimento de 10% face a 2024. Na comparação like-for-like (ou seja, comparando o mesmo número de lojas nos dois exercícios), o crescimento foi de 8,3%. Esta performance do segmento alimentar foi "principalmente" impulsionada por volumes, num contexto em que (recorde-se) a inflação no retalho alimentar se situou nos 4%. Soma-se ainda a expansão da rede, com a abertura de 13 supermercados, seguindo uma estratégia de proximidade ao cliente.

Em termos consolidados, o volume de negócios do grupo Sonae atingiu os 11,4 mil milhões de euros no ano passado, uma subida de 14% face a 2024. Já o EBITDA cresceu 18%, para 1,2 mil milhões de euros. O resultado desta operação foi um lucro líquido de 247 milhões de euros, um aumento de 11%. Cláudia Azevedo considerou que foi um ano "extraordinário" para o grupo. Um exercício "de crescimento a ritmo acelerado", que materializou uma "quota de mercado consolidada". Não deixou também de realçar o investimento de 1,1 mil milhões de euros realizado ao longo de 2025, 900 milhões dos quais aplicados em Portugal. Segundo adiantou, o grupo investiu seis mil milhões de euros nos últimos cinco anos.

A Sonae está também a investir de novo em habitação. Desta vez, está focada em empreendimentos built-to-rent (construir para arrendar). O grupo tem em carteira três projetos, num investimento de 100 milhões de euros, em diferentes fases de desenvolvimento. João Dolores revelou que são investimentos em Portugal e Espanha, mercados onde o imobiliário continua a dar sinais de vitalidade. Sem adiantar muitos pormenores, disse que um dos projetos está em construção e localiza-se no Porto.

Logo no início da conferência, Cláudia Azevedo lembrou que se celebrava o Dia do Pai e sublinhou sentir "um orgulho enorme em liderar esta companhia", numa referência ao legado do pai, Belmiro de Azevedo. Acrescentou também que é "muito feliz como CEO da Sonae", afastando assim uma saída no fim do ano, quando termina o mandato da atual administração.