S&P mantém rating de Portugal em 'A+' mas melhora perspetiva para positiva

A agência de notação financeira S&P deixou inalterado o 'rating' de Portugal em 'A+', mas a perspetiva passou de estável para positiva, devido à resiliência da economia e à redução da dívida, segundo a decisão publicada esta sexta-feira, 27 de fevereiro.

A perspetiva positiva "reflete a expectativa de que Portugal continuará a reduzir a dívida pública líquida, apoiada por uma gestão orçamental sólida e um crescimento económico robusto", lê-se na nota publicada esta sexta-feira pela S&P.

A agência de notação financeira prevê que, a médio prazo, a economia "irá expandir-se acima da média da zona euro", com um crescimento de 2,2% em 2026, impulsionado pela aceleração do investimento público financiado pelas subvenções do Plano de Recuperação e Resiliência.

O rating é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Esta é a segunda avaliação da dívida soberana portuguesa este ano, depois de a DBRS, em janeiro, ter mantido o 'rating' de Portugal com a perspetiva estável.

Já na próxima semana será a vez da Fitch analisar Portugal, cuja última avaliação foi em setembro de 2025, quando elevou o ‘rating’ para 'A' com perspetiva estável.