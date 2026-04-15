S&P revê em alta 'rating' da NOS para BBB com perspetiva estável

A S&P Global Ratings elevou a notação da NOS de crédito de longo prazo da NOS em um nível, de BBB- para BBB, com perspetiva estável, anunciou esta quarta-feira, 15 de abril, o grupo de telecomunicações e de tecnologia.

"Este 'upgrade' reflete o reconhecimento da agência pelo desempenho robusto da NOS e pela sua posição estratégica no mercado", refere a empresa liderada por Miguel Almeida, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em 2025, "a mesma agência já tinha revisto a perspetiva de rating da NOS para perspetiva positiva, revendo este ano a notação de crédito" da empresa.

De acordo com o comunicado, "no seu relatório, a S&P destaca a forte execução operacional e a resiliência de mercado da NOS, afirmando que 'a melhoria do rating reflete o desempenho operacional robusto'".

A agência financeira "sublinhou ainda a vantagem estratégica da NOS devido à sua infraestrutura avançada, notando que a empresa está 'favoravelmente posicionada para enfrentar a crescente dinâmica competitiva, com redes modernas e bem mantidas'".

A NOS "está bem posicionada para enfrentar o aumento da concorrência em Portugal, graças à sua infraestrutura consolidada e à sua posição de mercado", refere a S&P, citada no comunicado.

Esta revisão em alta considera também "a redução esperada no investimento relacionado com 5G e fibra, sustentando um forte cash flow operacional (FOCF), em conjunto com a política financeira prudente da NOS que caracteriza o Grupo bem como o seu perfil de negócio resiliente", segundo a NOS.

O "'upgrade' de rating de crédito pela S&P reforça a confiança na solidez de crédito da NOS, melhorando o seu acesso a financiamento no mercado em termos e condições atrativas", remata a operadora.