Standard and Poor's avalia rating de Portugal

Em setembro do ano passado, a agência subiu o rating da dívida soberana portuguesa de 'BBB' para 'BBB+', com perspetiva estável, pelo que o diretor de Investimentos do Banco Carregosa, Filipe Silva, espera agora "que a S&P mantenha o rating e suba o outlook [a perspetiva] para a dívida soberana portuguesa".