Startup do Porto vence prémio mundial de cibersegurança e resolve problema com 20 anos na banca americana

Para compreender o que faz e o impacto da solução técnica da Opnova é preciso entrar nos bastidores tecnológicos de um grande banco. Uma instituição financeira de grande dimensão opera facilmente mais de 800 aplicações informáticas diferentes. E quando um novo colaborador entra para o banco, ou alguém muda de departamento, é necessário dar-lhe acesso a dezenas de sistemas específicos, com permissões e prazos muito bem definidos. Para agravar o panorama, muitos desses sistemas informáticos não “conversam” uns com os outros (muitas vezes, por questões de segurança; outras porque os sistemas em que são criados são incompatíveis entre si, seja pelo formato, arquitetura ou simplesmente, idade...).

Resumindo: as plataformas tradicionais de gestão de acessos só conseguem ligar-se automaticamente a uma pequena fração desse enorme ecossistema. Tudo o resto fica dependente de um trabalho manual, lento e altamente dispendioso. A solução? "Ou os bancos contratam grandes consultoras, como a Deloitte ou a Accenture, para desenvolverem software à medida que conecte esses sistemas – o que exige constantes atualizaciones e gera novas despesas –, ou têm equipas de IT a gerir quem tem acesso a quê em folhas de Excel", descreve Pedro Saleiro.

Em muitos casos, quando entra um novo pedido de alterações de acessos, um técnico de IT tem de abrir manualmente cada aplicação, criar o utilizador, atribuir a palavra-passe e definir os privilégios... Isto pode demorar semanas ou mesmo meses até estar concluído, além de que acarreta elevados riscos de segurança e falhas em auditorias.

Espaço para os "agentes que usam o computador como nós"

É aqui que entra a inovação da Opnova. Em vez de tentar reprogramar os sistemas antigos dos bancos ou criar ligações complexas entre programas (as chamadas API), a empresa desenvolveu agentes de IA do tipo computer-use – agentes de utilização da máquina.

Na prática, a regra é: se um humano consegue operar a aplicação no ecrã, a IA da Opnova, depois de ver como se faz, aprende e passa a conseguir governá-la.

"O agente [da Opnova] usa o computador tal e qual como um operador humano: observa o ecrã, vê a interface do sistema, e usa o teclado e o rato para interagir", explica o CAIO. "Seja um sistema moderno no browser ou terminais antigos tipo 'ecrã verde/azul' [como os históricos IBM AS/400], o agente abre a aplicação, clica e cria a conta", descreve. Isto "a trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, com muito menos propensão para erros operacionais" e a criar um log permanente, valioso para poder ser auditado.

Para que a IA aprenda o processo, basta que um funcionário humano grave um vídeo a realizar a tarefa uma única vez. A partir daí, o agente analisa o vídeo e assume o trabalho de forma autónoma.