'Stock' de ações portuguesas sobe 28,5% em abril e atinge máximo em 18 anos

O 'stock' de ações cotadas emitidas por empresas portuguesas subiu 28,5% em abril, em termos homólogos, para 82.405 milhões de euros, o valor mais alto em 18 anos, segundo dados divulgados esta terça-feira, 19, pelo BdP.

Segundo o regulador, face ao mesmo mês do ano passado, são mais 18.287 milhões de euros, numa subida total de 28,5%.

Face a março, são mais 1.332 milhões de euros justificados pelo banco central pelo efeito de preço.

“Esta evolução é totalmente justificada pelo efeito de preço: as ações cotadas do setor financeiro e das empresas não financeiras valorizaram-se 1,1 mil milhões de euros e 0,2 mil milhões de euros, respetivamente”, regista o BdP, em comunicado.

No final de abril, as empresas não financeiras representavam um 'stock' de 68.729 milhões de euros, enquanto o setor financeiro totalizava 13.676 milhões de euros.

Desde abril de 2008 que esta métrica não tinha um valor tão elevado, quando chegou aos 84.021 milhões de euros, antes de descidas em sete dos oito meses seguintes, para 48.285 milhões de euros no último desse ano.

O 'stock' de ações cotadas emitidas por entidades residentes, uma série com dados desde dezembro de 1989, atingiu um máximo em julho de 2007, quando subiu aos 105.064 milhões de euros.