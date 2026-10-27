'Stock' de empréstimos à habitação sobe 11,2% para 120,2 mil milhões em setembro

O 'stock' de empréstimos para habitação atingiu em setembro 120.200 milhões de euros, mais 1.117 milhões do que em agosto e um aumento homólogo de 11,2%, em linha com o mês anterior, divulgou esta terça-feira o Banco de Portugal (BdP).

“No final do mês, o ‘stock’ de empréstimos para habitação ascendia a 120.200 milhões de euros, mais 1.117 milhões de euros do que no final de agosto”, refere o banco central, acrescentando que, “em comparação com o mês homólogo, cresceu 11,2%, a mesma taxa registada em agosto”.

Em setembro, o montante total de empréstimos concedidos a particulares cresceu 10,8%, para 156.237 milhões de euros.

Considerando apenas o montante de empréstimos ao consumo e outros fins, este aumentou 225 milhões de euros em setembro, para 36.100 milhões de euros.

Segundo o BdP, a taxa de variação anual neste segmento de crédito reduziu-se para 9,6% (9,8% em agosto), em resultado das descidas para 9,5% nos empréstimos ao consumo e para 9,8% nos empréstimos para outros fins (9,7% e 9,9% em agosto, respetivamente).

Já entre as empresas, o 'stock' de empréstimos concedidos pelos bancos atingiu 77.800 milhões de euros, mais 454 milhões do que no final de agosto e um crescimento homólogo de 5,8%, igual ao do mês anterior.

Em setembro, os empréstimos às microempresas desaceleraram, registando taxas de variação anual de 6,0% e 2,6%, respetivamente (6,5% e 2,8% em agosto).

Pelo contrário, a taxa de variação anual dos empréstimos às grandes empresas subiu de 0,2%, em agosto, para 0,6% em setembro, enquanto nos empréstimos às microempresas a taxa se manteve nos 11,9%.

Os empréstimos ao setor da construção e atividades imobiliárias cresceram 11,8% em termos anuais, mais 0,5 pontos percentuais do que em agosto.

Já nos setores do comércio, transportes e alojamento, a taxa de variação anual reduziu-se para 3,7% (4,4% em agosto).

“Esta desaceleração ocorreu nos setores do alojamento e restauração e do comércio, cujas taxas diminuíram para 4,2% e 4,5%, respetivamente (5,0% e 5,5% em agosto). Já no setor dos transportes e armazenagem, a taxa subiu para 0,7% (0,1% em agosto)”, detalha o BdP.

Quanto aos empréstimos ao setor das indústrias e eletricidade, cresceram 2,2% em termos anuais (1,5% em agosto).

Nos depósitos, o 'stock' dos particulares nos bancos residentes totalizava 203.200 milhões de euros no final de setembro, menos 978 milhões do que em agosto.

Esta descida refletiu essencialmente uma diminuição de 1.263 milhões de euros nas responsabilidades à vista (maioritariamente depósitos à ordem), tendo os depósitos a prazo (que incluem depósitos com prazo acordado e depósitos com pré-aviso) aumentado 284 milhões de euros.

Em termos homólogos, o ‘stock’ de depósitos de particulares cresceu 3,1%, abaixo dos 3,7% registados em agosto.

Do lado das empresas, o 'stock' de depósitos atingiu 80.500 milhões de euros no final de setembro, menos 858 milhões do que no final do mês anterior.

A taxa de variação anual reduziu-se para 11,3% (11,5% em agosto).