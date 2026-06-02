'Stock' de Investimento Direto Estrangeiro atinge 218 mil milhões no primeiro trimestre

O stock de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) atingiu 218 mil milhões de euros no primeiro trimestre.

Os dados foram divulgados pelo Banco de Portugal (BdP) e apontam para aumentos, face aos 201 mil milhões registados no mesmo período do ano passado e 213,7 mil milhões de euros no quarto trimestre (quando atingiu 70% do PIB). Dito isto, os números subiram pelo quarto trimestre consecutivo.

Em simultâneo, os rendimentos do IDE subiram para 4,4% do PIB. Em causa está uma subida face ao ano anterior (4,2%), ainda que fique aquém do máximo histórico, registado em 2023 (4,8%).