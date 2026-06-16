Sudeste Asiático enfrenta fatura energética histórica e vulnerabilidades estruturais com crise de Ormuz

A Agência Internacional de Energia (AIE) alerta que a recente crise no estreito de Ormuz pôs a nu fragilidades profundas no sistema energético do Sudeste Asiático e apela a respostas políticas e cooperativas urgentes dos governos da região.

Num relatório divulgado esta terça-feira, os peritos da AIE, com sede em Paris, analisaram a exposição dos 11 Estados-membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) antes da interrupção do tráfego marítimo causada pelo conflito no Irão.

O documento sublinha que a dependência da região em relação ao Médio Oriente é elevada: cerca de 60% do crude importado provém dessa área e quase metade dos produtos petrolíferos refinados consumidos no Sudeste Asiático têm origem no petróleo médio-oriental.

A paralisação virtual das rotas através do estreito de Ormuz traduziu-se em impactos reais e imediatos, refere a AIE — desde rutura de fornecimentos de matérias‑primas para a indústria petroquímica a escassez de produtos como o gás de petróleo liquefeito, amplamente utilizado por famílias para cozinhar.

Os governos, realça o documento, reagiram até agora sobretudo com medidas temporárias: incentivo ao teletrabalho, promoção do transporte público e outras ações de mitigação de curto prazo.

Contudo, a AIE considera que é necessário ir mais além e atacar as vulnerabilidades sistémicas identificadas.

A fatura das importações energéticas do Sudeste Asiático deverá atingir um recorde de 185 mil milhões de dólares (cerca de 159 mil milhões de euros) este ano e, mantendo‑se as políticas atuais, poderá escalar para 400 mil milhões de dólares (aprox. 345 mil milhões de euros) — equivalente a 5% do produto regional — até meados do século.

“Esta é uma região determinante para as tendências energéticas globais e deverá explicar cerca de 20% do crescimento da procura global de energia na próxima década”, afirma Fatih Birol, diretor executivo da AIE, citado no comunicado.

Para Birol, a crise recente revelou fragilidades estruturais que exigem respostas orientadas para a diversificação de fontes e rotas de abastecimento, bem como um reforço da coordenação regional.

O relatório documenta uma heterogeneidade de opções energéticas entre os países da ASEAN. Alguns Estados procuram explorar recursos de petróleo e gás ainda por desenvolver, enquanto outros favorecem um aumento do investimento em renováveis.

Segundo as projeções da própria AIE, sob as políticas em vigor, a capacidade de energias renováveis na região poderá triplicar na próxima década. O carvão mantém um papel relevante e poderá mesmo ganhar novo impulso face a preocupações com a segurança do abastecimento.

A energia nuclear surge no documento como uma alternativa de diversificação a longo prazo, com um interesse crescente em vários países, embora a AIE ressalve que a sua contribuição dependerá de acelerar a implementação e reduzir os longos prazos de construção associados a esses projetos.

Outra conclusão é a crescente centralidade da eletricidade: a procura elétrica está a crescer a um ritmo superior ao do consumo total de energia e deverá continuar a subir até 2050, impulsionada por crescimento demográfico e económico.

Nesse contexto, a agência advoga políticas de eficiência energética mais ambiciosas — consideradas medidas custo‑eficazes para reforçar a resiliência imediata e futura.

Por fim, a AIE recomenda que os países do Sudeste Asiático privilegiem uma resposta regional mais coordenada aos desafios energéticos, pois acredita que uma ação conjunta poderia produzir benefícios substanciais em termos de segurança de abastecimento, custos e transição energética.