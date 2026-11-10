Supermercados abertos, construção vigilante e teletrabalho quando possível

Os supermercados vão estar abertos esta quarta-feira, assim como as lojas de comércio especializado. Segundo a Associação Portuguesa das Empresas de Distribuição (APED), o setor está preparado para responder a este contexto adverso, tendo antecipado o envio de mercadoria para os pontos de venda e preparado a mitigação de eventuais faltas de trabalhadores, por questões de mobilidade e de apoio à família, dado o encerramento de escolas.

As empresas de construção também estarão operacionais. Segundo o presidente da AICCOPN (associação do setor), Ricardo Gomes, “uma suspensão generalizada dos trabalhos, deve resultar da avaliação das condições meteorológicas e de segurança em cada estaleiro e local de trabalho”. O responsável lembrou que a segurança dos trabalhadores é prioritária e “deverá prevalecer sobre qualquer consideração de natureza operacional ou económica”. Ricardo Gomes recomendou que as empresas “reforcem as medidas preventivas” ao nível da segurança de andaimes, gruas, equipamentos de elevação, estruturas provisórias e materiais suscetíveis de serem afetados pelo vento forte. O Sindicato da Construção defendeu a paragem do setor das obras durante a passagem da tempestade.

Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), apelou às empresas para que “acompanhem atentamente as recomendações das autoridades” e adotem “todas as medidas preventivas que considerem necessárias para proteger os seus trabalhadores, instalações e equipamentos”. O responsável considera que, perante um cenário desta natureza, “as empresas devem privilegiar soluções que evitem deslocações desnecessárias e reduzam a exposição ao risco”, reconhecendo que “o teletrabalho não é possível a todas as atividades económicas”.

Rafael Alves Rocha, diretor geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) aconselhou as empresas que tiverem possibilidade de realizar teletrabalho a optar por essa modalidade, assim como a flexibilizar os horários ou ajustar deslocações. E considerou que "os empresários portugueses terão a latitude necessária para apoiar os seus trabalhadores", que precisarem de faltar para cuidar dos filhos em virtude do fecho das escolas.

Já a CGTP defendeu a necessidade do Governo clarificar que as ausências ao trabalho durante o período de alerta devido à tempestade Charles são faltas justificadas e remuneradas. A CGTP diz que o Governo limitou-se a apelar à “compreensão” dos patrões na eventualidade de faltas ao trabalho e, por isso, exige “a adoção de medidas que garantam a devida proteção aos trabalhadores impossibilitados de trabalhar".