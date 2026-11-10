Supermercados mantêm portas abertas durante a tempestade

A APED – Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição acaba de anunciar que as lojas de retalho alimentar e não alimentar vão estar abertas durante a passagem da tempestade Charles, que deverá ocorrer esta quarta-feira, 11 de novembro.

"Não está previsto o encerramento de lojas, estando o setor empenhado em manter a sua rede em funcionamento e em garantir o acesso dos portugueses a bens essenciais", diz a APED, em comunicado.

Segundo a associação, as empresas "reforçaram os seus planos de preparação para assegurar o normal e regular abastecimento à população".

No plano logístico, as empresas anteciparam o envio de mercadoria para os pontos de venda, de modo a assegurar a disponibilidade de produtos. Estão igualmente a ser equacionados percursos alternativos que permitam contornar as zonas de maior exposição às condições meteorológicas adversas, explica a APED.

No plano operacional, os associados da APED estão esta terça-feira a reforçar a sua preparação para mitigar o impacto de eventuais constrangimentos de mobilidade ou de ausências de colaboradores por questões de apoio à família, decorrentes do encerramento de escolas e da falta de opções de transporte.

Segundo a APED, "o setor da distribuição encontra-se preparado para responder a este contexto com serenidade e sentido de responsabilidade, assegurando a continuidade do serviço às populações".