Supervisores financeiros vão lançar 'chat gpt' da literacia financeira

O lançamento de um assistente virtual, uma espécie de 'chat gpt', para ajudar os cidadãos a tomarem decisões financeiras mais informadas é uma das medidas inscritas no plano estratégico para 2026-2030 do Plano Nacional de Formação Financeira.

O Plano Nacional de Formação Financeira foi criado em 2011, coordenado pelos três supervisores financeiros (BdP - Banco de Portugal, ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), com o objetivo de aumentar a literacia financeira da população.

Em entrevista à Lusa para apresentação do plano, o administrador da ASF Diogo Alarcão disse que os supervisores financeiros vão desenvolver um assistente virtual, baseado em inteligência artificial, para ajudar os consumidores financeiros a tirarem dúvidas, dando-lhes respostas rápidas e personalizadas.

"É um assistente virtual baseado em inteligência artificial, uma espécie de 'chat GPT' financeiro. A grande novidade é que vamos conseguir ter neste conselheiro virtual a informação dos três supervisores", disse Diogo Alarcão.

Segundo o administrador da ASF, uma das vantagens deste assistente virtual é que responderá às dúvidas com base em informação reconhecida, pois será a produzida pelos três supervisores.

"Terá uma visão integrada e holística", acrescentou, explicando que informará "dos riscos e das proteções financeiras" em três perspetivas (BdP, CMVM e ASF).

Para já, não há uma data para o lançamento, pois ainda está em projeto.

Este assistente virtual fará parte de uma 'site' que será desenvolvido para agregar conteúdos de finanças e sistema financeiro dirigido ao público adulto, organizado por temas e diferentes etapas da vida (pois as decisões financeiras de um jovem trabalhador ou de um adulto na meia idade são diferentes), com ferramentas práticas como pequenos vídeos explicativos e cursos de formação 'online'.

Esta plataforma será uma evolução do atual Portal Todos Contam.

O Plano Nacional de Formação Financeira, lançado em 2011, é uma iniciativa conjunta do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros (BdP, ASF e CMVM), com o objetivo de aumentar a literacia financeira da população.

A literacia financeira designa a capacidade de tomar decisões informadas sobre gestão de dinheiro.

O novo plano estratégico prevê reforçar o impacto das iniciativas dirigidas aos públicos considerados prioritários: as crianças/jovens, sobretudo através das escolas, e a população adulta.

Segundo um estudo do Banco de Portugal, divulgado esta semana, Portugal regista níveis de literacia financeira próximos da média dos países do euro, mas as mulheres e os cidadãos com menores níveis de escolaridade e de rendimento estão abaixo desse patamar.