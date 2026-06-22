Economia

Suspensas sanções dos EUA sobre petróleo iraniano até 21 de agosto

Este anúncio foi publicado no sítio oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela gestão das sanções económicas.
Suspensas sanções dos EUA sobre petróleo iraniano até 21 de agosto
FOTO: Frederic J. Brown / AFP
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Os Estados Unidos suspenderam hoje, até 21 de agosto, as sanções aplicadas ao petróleo iraniano, no âmbito do memorando de entendimento assinado com o Irão.

"Todas as transações” anteriormente proibidas e relacionadas com a produção, venda e transporte de hidrocarbonetos de origem iraniana “estão autorizadas até às 00:01 de 21 de agosto” (hora de Washington).

Este anúncio foi publicado no sítio oficial do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, responsável pela gestão das sanções económicas.

Nesse sentido, a licença autoriza a produção, o fornecimento e a venda de petróleo iraniano.

A autorização foi anunciada depois do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ter afirmado que as longas conversações com responsáveis iranianos na Suíça criaram uma “boa base para um acordo final bem-sucedido”.

Os negociadores procuram pôr fim de forma definitiva à guerra que os Estados Unidos e Israel iniciaram no final de fevereiro.

O anúncio levou os preços do petróleo, já em queda, a recuar ainda mais.

O preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, a referência global, era negociado em torno de 77,80 dólares (68,04 euros) pelas 14:00 TMG (15:00 em Lisboa).

A 18 de junho, os Estados Unidos comprometeram-se a pôr cobro a “todos os tipos de sanções”, tanto unilaterais quanto internacionais, contra o Irão.

“As exportações de petróleo e produtos petroquímicos não estão mais restritas", afirmou o principal negociador e ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, saudando o resultado das negociações com Washington realizadas na Suíça.

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