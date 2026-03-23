TAP: Dono da British Airways e da Iberia reitera que tem até início de abril para decidir sobre oferta

O Grupo IAG, dono da British Airways e da Iberia, mantém até início de abril a possibilidade de apresentar uma proposta no processo de privatização da TAP e não confirmou qualquer decisão final sobre a sua participação no processo.

Na sexta-feira, a Bloomberg avançou que o grupo estaria inclinado a não avançar com uma oferta, citando fontes próximas do processo, e nesse dia a IAG indicou que, “de acordo com o processo, tem até ao dia 02 de abril para submeter uma oferta”. Esta segunda-feira, contactada pela Lusa, fonte oficial da empresa reiterou a mesma posição.

De acordo com fontes citadas pela Bloomberg, a IAG considera que a opção de Portugal vender apenas uma participação minoritária da companhia aérea não se enquadra na estratégia do grupo.