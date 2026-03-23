TAP: Dono da British Airways e da Iberia reitera que tem até início de abril para decidir sobre oferta

O Grupo IAG, dono da British Airways e da Iberia, mantém até início de abril a possibilidade de apresentar uma proposta no processo de privatização da TAP e não confirmou qualquer decisão final sobre a sua participação no processo.
Na sexta-feira, a Bloomberg avançou que o grupo estaria inclinado a não avançar com uma oferta, citando fontes próximas do processo, e nesse dia a IAG indicou que, “de acordo com o processo, tem até ao dia 02 de abril para submeter uma oferta”. Esta segunda-feira, contactada pela Lusa, fonte oficial da empresa reiterou a mesma posição.
De acordo com fontes citadas pela Bloomberg, a IAG considera que a opção de Portugal vender apenas uma participação minoritária da companhia aérea não se enquadra na estratégia do grupo.
O caderno de encargos prevê a alienação de até 44,9% do capital da TAP, com 5% reservado aos trabalhadores, ficando qualquer participação não subscrita sujeita ao direito de preferência do futuro comprador.
Além da dona da Iberia, também já demonstraram interesse na privatização da TAP a Air France-KLM e a Lufthansa.
As propostas não vinculativas para a privatização da TAP deverão ser submetidas à Parpública até 02 de abril e deverão incluir uma componente financeira, como o preço oferecido pelas ações e mecanismos de valorização futura (earn outs).
Os interessados terão ainda de apresentar planos industriais e estratégicos, sinergias e garantias de preservação do estatuto da TAP como operador aéreo da União Europeia.