TAP eleita Companhia Aérea Líder Mundial a voar para a América do Sul e África

A TAP Air Portugal foi eleita Companhia Aérea Líder Mundial a voar para a América do Sul e África nos World Travel Awards, distinções que refletem “a dedicação à construção de ligações fortes” com aqueles destinos, foi hoje anunciado.Em comunicado, a TAP refere que, numa cerimónia que decorreu sábado, no Bahrain, a companhia portuguesa foi ainda distinguida como a Companhia Aérea Europeia com Melhor Website, nos World Travel Tech Awards 2025.Os World Travel Awards distinguem o que de melhor se faz no turismo mundial em dezenas de categorias e em várias zonas do globo, sendo os vencedores escolhidos por profissionais da área de turismo e viagens, como agentes de viagem, operadores e organizações de turismo de vários países, mas também do público em geral. A Madeira foi distinguida como melhor Destino Insular do Mundo nesta cerimónia..Madeira distinguida pelo 11.º ano consecutivo como Melhor Destino Insular do Mundo. “Estes prémios têm um significado profundo para nós. Refletem oito décadas de dedicação à construção de ligações fortes e fiáveis entre a Europa e duas das regiões mais vibrantes, diversas e culturalmente ricas do mundo”, salienta no texto a Head of Marketing & Branding da TAP, Justina Valente.Para África, a TAP tem 80 voos semanais a partir de Porto e Lisboa, para 14 destinos em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Marrocos, Senegal, Gâmbia e Gana.A TAP Air Portugal tem 91 voos por semana para o Brasil e voa diretamente de Lisboa para São Paulo, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Natal, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Florianópolis e Manaus, além de ligar o Porto a São Paulo e ao Rio de Janeiro.No total, são 13 cidades do Brasil (15 rotas, de Lisboa e Porto) que a TAP liga diretamente a Portugal e a partir de 2026, voará ainda para Curitiba.A TAP voa atualmente para 85 destinos, com mais de 1.000 voos por semana. .TAP: Governo enaltece interesse pela 1.ª vez de 3 grupos aéreos líderes na Europa\n