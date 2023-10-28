TAP: Líder da IL acusa António Costa de querer omitir informação sobre privatização

O líder da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, acusou hoje o primeiro-ministro de ser incompetente e de querer "omitir mais uma vez informação essencial dos portugueses" relativamente à privatização da TAP.."É incrível como António Costa, mesmo quando finalmente está a ir para o caminho certo, que é o caminho da privatização da TAP (...), pois mesmo aí, Antonio Costa é incompetente e tem de arcar com o veto do Presidente da República porque o documento que suportava a privatização não tem suficiente clareza e parece querer, mais uma vez, omitir informação essencial dos portugueses", afirmou Rui Rocha..O líder da Iniciativa Liberal (IL), que discursava no 3.º Encontro Nacional de Núcleos do partido, no Porto, disse concordar com o veto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao diploma de privatização da companhia aérea portuguesa.."No entender da IL, [o Presidente da República] fez bem", referiu Rui Rocha, defendendo que o documento não assegurava a transparência da alienação ou aquisição da TAP.."É preciso que este processo seja transparente, que pelo menos em linhas gerais se conheça o caderno de encargos para que os portugueses possam ter uma avaliação sobre as negociações que vão ser mantidas com eventuais interessados da TAP", defendeu..Rui Rocha defendeu ainda que a IL "não vai permitir" que o processo de privatização da TAP seja usado pelo PS para "enganar os portugueses".."[O processo de privatização] não pode ser usado pelo PS para tentar enganar os portugueses, através de garantias excessivas que sejam dadas ao comprador, acabe por parecer que o resultado da venda é melhor do que aquele que na realidade vai ser, trazendo mais encargos para os portugueses", considerou..Num encontro dedicado às eleições autárquicas de 2025, Rui Rocha anunciou a estratégia da IL, assente em quatro eixos, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado de 2024. Num desses eixos, revelou o líder do partido, serão apresentadas medidas sobre a TAP e o setor empresarial português..O Presidente da República vetou na sexta-feira o decreto do Governo que enquadra as condições para a reprivatização da TAP, pedindo clarificação sobre a intervenção do Estado, alienação ou aquisição de ativos da companhia antes da privatização e transparência de toda a operação