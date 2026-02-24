Tarifa global de 10% entra em vigor. Ameaça dos 15% motiva incerteza

As tarifas globais de 10%, anunciadas por Donald Trump na sexta-feira, entraram em vigor esta quarta-feira, dia 24 de fevereiro.

Naquele dia, o Supremo Tribunal dos EUA declarou ilegais as tarifas alfandegárias anunciadas face a quase todos os países do mundo, anunciadas no dia 2 abril do ano passado, pelo presidente. Em resposta, Trump decretou tarifas globais de 10%.

Foi já no sábado que o próprio ameaçou aumentar as tarifas até aos 15%. O anúncio foi feito através da rede social Truth Social. Porém, nenhuma ordem neste sentido entrou em vigor até à meia-noite de terça para quarta-feira. Posto isto, estão agora em vigor tarifas de 10%.

Estas incidem sobre as importações de bens e serviços que chegam de qualquer país ao território dos EUA.

Neste contexto, cresce o clima de incerteza entre empresários e investidores. De resto, alguns dos principais parceiros comerciais dos EUA suspenderam com efeito imediato as negociações que visavam um acordo comercial. Foi o caso da União Europeia e Índia.

Trump faz uso do artigo 122 da Lei do Comércio de 1974, que permite que o chefe de Estado imponha tarifas por um período de até 150 dias (cerca de seis meses), sem aprovação do Congresso norte-americano.