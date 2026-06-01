Tarifas de gás natural sobem 6,4% a partir de outubro para famílias no mercado regulado

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) aprovou um aumento de 6,4% nas tarifas de gás natural para os consumidores domésticos no mercado regulado, a aplicar no próximo ano gás, entre 1 de outubro de 2026 e 30 de setembro de 2027.

Em março, a proposta do regulador apontava para um aumento médio de 6,3% nas tarifas de gás natural para o mesmo período.

O impacto na fatura do gás natural, incluindo taxas e impostos, será de 0,91 euros por mês para um casal sem filhos e de 1,62€ para um casal com dois filhos, de acordo com contas da ERSE.