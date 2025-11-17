Tarifas: Índia anuncia compra aos EUA de 10% das importações de gás liquefeito

A Índia anunciou esta segunda-feira, 17, que assinou um contrato com os Estados Unidos para o fornecimento do equivalente a 10% das importações atuais de gás liquefeito de petróleo (GLP), com o objetivo de diversificar as fontes de hidrocarbonetos.O acordo surge depois do Presidente norte-americano, Donald Trump, ter imposto, em agosto, uma sobretaxa de 50% sobre todos os produtos indianos que entrem nos Estados Unidos, em retaliação às compras de petróleo russo por Nova Deli.Washington considera que as importações indianas de petróleo russo contribuem para o financiamento da guerra travada por Moscovo na Ucrânia.O inquilino da Casa Branca repete desde agosto que o primeiro-ministro indiano Narendra Modi concordou em renunciar às compras de petróleo russo, uma afirmação que Nova Deli nunca confirmou.A Índia e os Estados Unidos negociam há vários meses um acordo de livre comércio, mas as discussões esbarram, nomeadamente, na abertura do mercado agrícola indiano aos produtores norte-americanos.O ministro indiano do Petróleo e Gás Natural, Hardeep Singh Puri, anunciou agora que o seu país decidiu comprar aos Estados Unidos 2,2 milhões de toneladas de GPL por ano, "uma novidade para o mercado indiano".No âmbito dos esforços envidados para fornecer à população indiana abastecimento seguro e barato de GPL, intensificámos a diversificação das nossas fontes de importação", explicou o ministro num comunicado.No mês passado, a empresa petrolífera semipública indiana HPCL-Mittal Energy anunciou a suspensão das compras de crude russo. Por outro lado, o grupo privado Reliance Industries anunciou que estava a reavaliar a política de compras, à luz das sanções americanas.Quinta maior economia do mundo, a Índia continua a apresentar números de crescimento impressionantes — 7,8% em termos homólogos nos três meses de abril a junho deste ano — impulsionados pelo aumento das despesas públicas e da confiança dos consumidores.Mas as tarifas norte-americanas ensombraram as previsões dos analistas, que prevêem uma desaceleração do crescimento de 0,6 a 0,8 pontos para o ano fiscal em curso, na ausência de medidas de apoio..Trump diz que Índia "quase deixou de comprar petróleo à Rússia" e considera visitar o país em 2026