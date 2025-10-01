Taxa de desemprego desce para 6,1% em agosto

A taxa de desemprego desceu 0,2 pontos para 6,1% em agosto face ao mês homólogo de 2024, e subiu 0,1 pontos percentuais em relação a julho, segundo estimativa provisória divulgada esta quarta-feira, 1 de outubro, pelo INE.“A taxa de desemprego situou-se em 6,1%, valor superior ao de julho de 2025 (0,1 pontos percentuais) e inferior ao de maio de 2025 (0,1 pontos percentuais) e ao de agosto de 2024 (0,2 pontos percentuais)”, avançou o Instituto Nacional de Estatística (INE).O INE divulgou também os valores definitivos para o mês de julho, tendo revisto em alta a taxa de desemprego daquele mês para 6,0% (face ao aos 5,8% inicialmente estimados), valor inferior em 0,1 pontos percentuais ao de junho de 2025, em 0,2 pontos percentuais ao de abril de 2025 e em 0,5 pontos percentuais ao de julho de 2024.A taxa de desemprego de julho foi inferior em 0,1 pontos percentuais ao de junho de 2025, em 0,2 pontos percentuais ao de abril de 2025 e em 0,5 pontos percentuais ao de julho de 2024.Em agosto, a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 10,4%, valor superior ao do mês anterior (0,3 pontos percentuais) inferior ao de três meses antes (0,1 pontos percentuais) e ao do mesmo mês do ano anterior (0,4 pontos percentuais).Quanto à taxa de inatividade, foi estimada em 30,3%, o valor mais baixo desde o início da série de dados (fevereiro de 1998), enquanto a população empregada (5.265,4 mil) atingiu o valor mais elevado.Já a população desempregada (341,3 mil) aumentou em agosto face a julho de 2025 (7,7 mil; 2,3%) e diminuiu por comparação com maio de 2025 (6,1 mil; 1,8%) e com agosto de 2024 (3,8 mil; 1,1%).Segundo o INE, a população ativa (5.606,7 mil) aumentou relativamente a julho de 2025 (9,8 mil; 0,2%), a maio do mesmo ano (37,8 mil; 0,7%) e a agosto de 2024 (170,8 mil; 3,1%).Por sua vez, a população inativa (2.438,8 mil) diminuiu em relação aos três períodos de comparação: mês anterior (4,3 mil; 0,2%), três meses antes (17,4 mil; 0,7%) e mesmo mês de 2024 (56,1 mil; 2,3%).Em agosto, a taxa de desemprego de mulheres (6,3%) superou a de homens (5,9%) em 0,5 pontos percentuais, enquanto a taxa de desemprego de adultos (5,1%) igualou o valor de junho do mesmo ano.Já a taxa de desemprego de jovens registou em junho e em agosto de 2025 o valor mais baixo - 18,9% - desde junho de 2023 (18,5%)..Empresas de turismo crescem mais em faturação e emprego, mas são menos sólidas, aponta Estudo\n