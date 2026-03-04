Taxa de desemprego desce para valores acima de 5% na UE e zona euro em janeiro

A taxa de desemprego na zona euro caiu para 6,2% em janeiro, anunciou esta quarta-feira, 4, o Eurostat, ligeira descida face aos 6,3% registados em dezembro de 2025 e no mesmo mês do ano anterior. Na União Europeia como um todo, o indicador situou‑se em 5,8%.

O serviço estatístico europeu estima que haja 12,928 milhões de desempregados na UE, dos quais 10,770 milhões pertencem à zona euro. Entre os 27 Estados‑membros, a taxa global ficou abaixo dos 6,0% de janeiro de 2025 e dos 5,9% de dezembro.

As menores taxas foram reportadas na Bulgária e na Polónia (3,1% cada), seguidas da República Checa (3,2%) e Malta (3,4%). Nas posições mais altas do ranking surgem a Finlândia (10,2%), Espanha (9,8%) e Suécia (8,7%).

Em Portugal, a taxa de desemprego manteve‑se estável em cadeia, fixando‑se nos 5,6% em janeiro — abaixo dos 6,3% registados em janeiro de 2025.