Taxa de desemprego recua para 5,8% em março

A taxa de desemprego fixou-se em 5,8% em março, semelhante ao registado em fevereiro, mas 0,5 pontos percentuais abaixo do mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios divulgados esta quarta-feira, 29, pelo INE.

Em março, “a taxa de desemprego situou-se em 5,8%, valor igual ao de fevereiro de 2026, superior ao de dezembro de 2025 (0,2 p.p.), mas inferior ao de março do ano anterior (0,5 p.p.)”, refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,8%, “valor igual ao do mês anterior”, 0,1 pontos percentuais acima ao de três meses antes e inferior aos 10,7% de março do ano anterior.

O INE acrescentou que em março deste ano a população empregada atingiu 5.300,4 mil pessoas, um valor 0,1% acima do verificado em fevereiro, mas menos 0,3% que três meses antes. Em termos homólogos, aumentou 2,2%, em cerca de 114,5 mil pessoas.

No mês em análise, a taxa de desemprego das mulheres (6,3%) continuou acima da dos homens (5,3%), enquanto a taxa de desemprego de jovens, estimada em 18,1% no mês em análise, atingiu o valor mais baixo desde outubro de 2022 (17,5%).

A população ativa atingiu 5.628,8 mil pessoas, mais 1,7% que há um ano, enquanto a população desempregada aumentou 5,5% em termos homólogos, para 328,4 mil pessoas.

A população inativa diminuiu em cadeia 0,1% e em termos homólogos 1,7%, terminando o mês num valor estimado de 2.432,8 mil pessoas.

Em março deste ano a taxa de inatividade foi estimada em 9,8%, um valor equivalente ao registado em fevereiro, mas abaixo dos 10,7% um ano antes.