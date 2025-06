Taxa de desemprego está nos 6,7%: são 353 mil sem emprego, mais de metade são mulheres

"Em outubro de 2023, a taxa de desemprego situou-se em 6,7%, representando o valor mais elevado desde março de 2023 (6,8%), enquanto a taxa de inatividade (31,3%) se situou apenas uma décima acima do observado no mês anterior (31,2% em setembro de 2023)", destaca o INE. Que dá conta, ainda, que a taxa de subutilização do trabalho se situou nos 11,9%, mais 0,1 pontos percentuais do que em setembro e 0,4 pontos percentuais acima de outubro de 2022.