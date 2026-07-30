Taxa de desemprego estabiliza nos 6% na UE e Portugal fica abaixo da média

O Eurostat estima que a taxa de desemprego se manteve estável em junho: 6,3% na zona euro e 6% na União Europeia, tanto em variação homóloga como em cadeia.

Segundo o serviço europeu de estatística, havia 13,317 milhões de desempregados na UE, dos quais 11,130 milhões na área do euro.

Entre os Estados‑membros com dados disponíveis, as maiores taxas foram registadas na Finlândia (10,5%), em Espanha (10,1%) e na Suécia (8,9%). As menores incidências de desemprego situaram‑se no Chipre e Bulgária (3% ambos), seguidas pela Polónia (3,1%) e pela República Checa (3,3%).

Portugal apresentou uma taxa de desemprego de 5,6% no mês de junho deste ano, mantendo-se assim estável face a maio, mas representando uma queda homóloga de 0,4 p.p..