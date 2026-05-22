Taxa de desemprego mantém-se em 5% nos países da OCDE em março

O desemprego manteve-se na OCDE em março, com uma taxa global de 5%, registando-se descidas em oito dos 32 países da organização e aumentos apenas na Grécia e na Suécia, informou esta sexta-feira a entidade económica.

A Coreia do Sul, Israel, o Japão e o México continuam a ser os países com uma taxa de desemprego inferior a 3%, enquanto a Espanha e a Finlândia são os únicos que a apresentam uma taxa acima dos 10%, assinalou num comunicado a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

No total dos países, registaram-se 35 milhões de desempregados, menos 400.000 do que em fevereiro.

O desemprego juvenil desceu três décimas, situando-se nos 11,2%, com quedas em 14 países e subidas em sete, e manteve-se sete pontos acima do desemprego entre os maiores de 25 anos, que não regista variações significativas desde março de 2022.

Enquanto Israel e o Japão registam as menores diferenças entre a taxa de desemprego juvenil e a dos maiores de 25 anos, no Chile, Espanha, Estónia e Suécia as diferenças são superiores a 15 pontos percentuais.

Também não se verificaram alterações no que diz respeito ao género, com uma taxa de desemprego feminina de 5,2% e de 4,8% entre os homens.