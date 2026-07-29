Taxa de desemprego mantém-se nos 5,6% em junho

A taxa de desemprego fixou-se em 5,6% em junho, igual ao valor registado em maio, mas inferior em 0,4 pontos percentuais (p.p.) em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo INE.

Em junho, “a taxa de desemprego situou-se em 5,6%, igual ao valor de maio, mas inferior ao de março de 2026 (0,3 p.p.) e ao de junho de 2025 (0,4 p.p.)”, referiu o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já a taxa de subutilização do trabalho foi a mais baixa desde 2011, quando se iniciou a série de dados deste indicador, centrando-se em 9,3%.

*Em atualização