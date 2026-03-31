Taxa de desemprego na Alemanha mantém-se em 6,3% em março

A taxa de desemprego na Alemanha manteve-se nos 6,3% em março, sem registar-se a habitual recuperação primaveril no mercado de trabalho, de acordo com dados oficiais publicados esta terça-feira, 31.

Em dados brutos, o número de desempregados manteve-se acima da marca dos 3 milhões, ultrapassada em janeiro, situando-se nos 3.021 milhões de pessoas, segundo a Agência Federal de Emprego da Alemanha.

Em relação ao ano anterior, o número de pessoas sem emprego aumentou em 54.150.

“Tal como todos os anos, o mercado de trabalho regista em março a sua recuperação primaveril, mas este ano sem um verdadeiro impulso”, comentou a diretora da agência de emprego, citada em comunicado, Andrea Nahles.

Após um aumento da atividade económica no quarto trimestre de 2025, “as consequências da guerra no Irão constituem um importante vento contrário para o início da recuperação”, observou a agência no relatório mensal.

Isto insere-se na continuidade de um período marcado por uma “fraqueza conjuntural persistente no mercado de trabalho ao longo dos últimos três anos”, em que as perspetivas de encontrar um emprego permanecem, neste contexto, “excecionalmente limitadas”, indicou o documento.

A combinação de um crescimento quase nulo, como previsto pelo Banco Federal da Alemanha para o primeiro trimestre, e de uma inflação em alta, impulsionada pelos preços da energia, poderá colocar a Alemanha numa situação de estagflação, um cenário em que a desaceleração económica e o aumento dos preços coexistem.