Taxa de desemprego na Alemanha mantém-se em 6,3% em novembro

A taxa de desemprego na Alemanha permaneceu inalterada em 6,3% em novembro em dados ajustados sazonalmente, um nível estável desde março, enquanto o Governo alemão é instado a agir para reativar uma economia em crise.Num comunicado divulgado esta sexta-feira, 28, a Agência Federal do Trabalho alemã adianta que em dados brutos, o número de desempregados diminuiu para 2,89 milhões em novembro, menos cerca de 25.000 pessoas que em outubro e afastando-se do limiar simbólico de três milhões atingido em agosto.Mas a Agência sublinha "a fraqueza da conjuntura" que persiste e um mercado de trabalho ainda "sem dinamismo", enquanto a "procura de mão-de-obra permanece moderada", segundo a presidente da instituição, Andrea Nahles."Para que o mercado de trabalho possa recuperar de forma sustentável, a Alemanha precisa de custos de mão-de-obra num nível competitivo", comentou o presidente da Confederação das Associações Patronais Alemãs (BDA), Rainer Dulger, num comunicado.O Governo do Chanceler conservador Friedrich Merz enfrenta o desafio de reativar uma atividade económica que estagna há mais de dois anos e enfrenta profundas transformações.O modelo industrial alemão está fragilizado pela concorrência internacional, especialmente vinda da China, e pelos altos preços da eletricidade, que minam a sua competitividade.Merz defendeu na quarta-feira a ação da sua coligação com os sociais-democratas, que tem sido criticada, enumerando as reformas tomadas, como a redução da tributação das empresas e do preço da eletricidade, durante os debates sobre o Orçamento para 2026 no Bundestag.No mesmo dia, o Fundo Monetário Internacional apelou para que a Alemanha adotasse reformas, nomeadamente para aumentar a oferta de trabalho, especialmente para mulheres, idosos e imigrantes.A fraca dinâmica do mercado de trabalho traduz-se na queda das ofertas registadas na agência de emprego, para 624.000 em novembro, menos 44.000 do que há um ano.Ao mesmo tempo, mais de dois em cada três empregadores afirmam ter dificuldades em preencher vagas e recrutar funcionários qualificados, indica a BDA.