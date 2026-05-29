Economia

Taxa de desemprego na Alemanha regista subida homóloga de 6,4%

A agência federal de emprego alemã (BA) precisa que em cadeia, a taxa de desemprego caiu uma décima face a abril (menos 58 mil desempregados), embora não se vislumbre uma mudança de tendência.
Taxa de desemprego na Alemanha regista subida homóloga de 6,4%
EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
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A taxa de desemprego na Alemanha avançou para 6,4% (2.950.000 desempregados) em maio, mais uma décima (31.000 desempregados) do que no mesmo mês de 2025, foi hoje anunciado.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a agência federal de emprego alemã (BA) precisa que em cadeia, a taxa de desemprego caiu uma décima face a abril (menos 58.000 desempregados), embora não se vislumbre uma mudança de tendência.

"Apesar da queda do desemprego, a reativação da primavera não chegou a ganhar verdadeiro impulso este ano", disse a presidente da BA, Andrea Nahles.

Em dados corrigidos dos efeitos sazonais, o número de desempregados diminuiu em 12.000 em relação ao mês anterior, adianta.

O subemprego, que tem em conta a política laboral e a incapacidade laboral a curto prazo e oferece assim uma panorâmica mais completa, cifrou-se em 3.628.000 pessoas em maio, mais 15.000 que no mesmo mês de 2025 e menos 8.000 que em abril.

O número de trabalhadores com jornada reduzida subsidiada situava-se em março - último mês com dados reais - em 151.000, menos 113.000 no mesmo mês de 2025 e menos mil que em fevereiro.

Em maio, 1.073.000 pessoas receberam subsídio de desemprego, mais 113.000 do que no mesmo mês de 2025, e 3.830.000 pessoas - 7,1% da população ativa - receberam a prestação social básica para pessoas à procura de emprego, menos 103.000 pessoas.

 A procura de mão-de-obra estabilizou-se num nível baixo e em maio havia 643.000 vagas de postos de trabalho registadas, mais 8.000 do que no mesmo mês de 2025.

Desde outubro de 2025, 382.000 candidatos a uma vaga de formação inscreveram-se nos centros de emprego, mais 2% do que um ano atrás, dos quais 199.000 ainda não tinham encontrado até maio uma vaga nem qualquer outra alternativa.

Simultaneamente, foram registadas 396.000 vagas de formação.

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