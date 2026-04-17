Taxa de emprego atinge recorde de 76,1% na UE em 2025

A taxa de emprego na União Europeia (UE) atingiu, em 2025, um máximo de 76,1%, segundo dados divulgados esta sexta-feira, 17, pelo serviço estatístico europeu, Eurostat.

De acordo com os dados, em 2025 estavam empregadas 197,7 milhões de pessoas ou 76,1% na UE, com idades entre os 20 e os 64 anos, a maior taxa desde o início da série, em 2009, uma subida face aos 75,8% de 2024.

Portugal está no 12.º lugar da tabela da UE, com uma taxa de emprego de 79,6% em 2025, que se compara com a de 78,5% homóloga.

Entre os Estados-membros, as taxas de emprego mais elevadas registaram-se em Malta (83,6%), Países Baixos (83,4%) e República Checa (82,9%) e as mais baixas em Itália (67,6%), Roménia (69,0%) e Grécia (71,0%).