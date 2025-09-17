Taxa de inflação na zona euro revista em baixa para 2,0% em agosto

O Eurostat reviu esta quarta-feira, 17 de setembro, em baixa para 2,0% a taxa de inflação homóloga em agosto, indicando que na União Europeia (UE) foi de 2,4%.Na área do euro, o serviço estatístico europeu reviu em menos 0,1 pontos percentuais, para 2,0% a taxa de inflação anual, que se mantém assim estável face a julho e abaixo dos 2,2% registados em agosto de 2024.No conjunto dos 27 Estados-membros, a inflação anual manteve-se também estável nos 2,4% em comparação com julho e com agosto de 2024.Por outro lado, a taxa de inflação subjacente, que exclui a energia e alimentos processados, foi de 2,3% em agosto, abaixo dos 2,8% homólogos e estável face a julho.As menores taxas de inflação, medidas pelo Índice Harmonizado dos Preços no Consumidor (IHPC), foram registadas em Chipre (0,0%), França (0,8%) e Itália (1,6%).As taxas mais elevadas foram registadas na Roménia (8,5%), na Estónia (6,2%) e na Croácia (4,6%).Em Portugal, os preços aumentaram 2,5% em agosto, um valor acima dos 1,8% homólogos e estável face a julho.Em comparação com julho de 2025, a inflação anual diminuiu em nove Estados-membros, manteve-se estável em quatro e aumentou em 14. .Procura de casas por estrangeiros foca-se agora nas pequenas cidades\n