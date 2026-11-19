A taxa de juro média do crédito à habitação alcançou 3,231% em outubro. Nos novos contratos, atingiu 2,994%, ao mesmo tempo que o capital médio em dívida é cada vez maior.

De acordo com os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa de juro implícita nos contratos de crédito para a compra de uma habitação atingiu 3,231% em outubro. Em causa está uma subida de 3,7 pontos base (p.b.), face aos registos de setembro.

No que respeita aos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 2,959% em setembro para 2,994% em outubro (mais 3,5 p.b.).

O valor médio da prestação mensal foi registado em 427 euros, o que representa uma subida de quatro euros face ao mês anterior. Em comparação com outubro do ano passado, observa-se um aumento de 33 euros.

Entre os contratos celebrados nos últimos três meses, o cenário é totalmente distinto, com a prestação média nos 759 euros, ou seja, mais 14,0% do que um ano antes.

O peso dos juros sobre o valor total da prestação não para de crescer e foi mais de metade pelo segundo mês consecutivo. Olhando para a totalidade dos contratos em vigor, atingiu 217 euros (50,8%), ao passo que o capital amortizado não vai além de 200 euros (49,2%).

O capital médio em dívida subiu 628 euros num mês e atingiu 81.471 euros. Para os contratos mais recentes, o montante médio ascende a 187.704 euros, mais 458 euros do que em setembro.