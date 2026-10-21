Taxa de juro nos novos contratos de crédito à habitação avança para 2,959% em setembro

Contrair crédito para comprar uma casa está cada vez mais caro. Os juros médios dos novos contratos subiram de forma expressiva em setembro e aproximam-se dos 3%, enquanto a respetiva prestação mensal média disparou 13,7% em apenas um ano.

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação subiu 3,2 pontos base (p.b.) para 3,194%, em setembro. Entre os contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro avançou de 2,910% em agosto para 2,959% em setembro (mais 4,9 p.b.), revelam os dados do INE.

Entre a totalidade dos contratos, a prestação média marcou 423 euros em setembro (mais cinco euros do que no mês anterior e 30 euros acima do observado em setembro do ano passado). Tal como em agosto, a parcela dos juros representou mais de metade (50,4%) da prestação mensal — algo que não se via desde agosto de 2025. É que 213 euros correspondem a juros e 210 euros dizem respeito a capital amortizado.

Em simultâneo, entre os contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 13 euros, até aos 757 euros em setembro (mais 13,7% do que no mesmo mês do ano passado).

O capital médio em dívida avançou 655 euros e atingiu 80.843 euros no mês em análise. Para os contratos celebrados nos últimos três meses, tanto a subida mensal quanto o montante por pagar vão mais além. É que o capital médio em dívida estava na ordem de 187.246 euros (mais 1.434 euros do que em agosto).

*Em atualização