Taxa de poupança das famílias cai 0,2% na zona euro no segundo trimestre

A taxa de poupança das famílias diminuiu no segundo trimestre de 2026 na área do euro, na União Europeia (UE) e em Portugal, com recuos de 0,2, 0,3 e 0,5 pontos percentuais, respetivamente, face ao trimestre anterior.

De acordo com informações divulgadas esta quarta-feira pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, “no segundo trimestre de 2026, a taxa de poupança diminuiu 0,2 pontos percentuais na área do euro e 0,3 pontos percentuais na União, em comparação com o trimestre anterior”.

Assim, na área da moeda única, a taxa de poupança das famílias desceu para 14,2%, face a 14,4% nos primeiros três meses do ano, enquanto na UE recuou para 13,9%, comparativamente a 14,2% no primeiro trimestre.

Em Portugal, a taxa de poupança diminuiu 0,5 pontos percentuais entre abril e junho, de acordo com os indicadores trimestrais ajustados de sazonalidade publicados pelo serviço comunitário de estatística.

No mesmo período, o rendimento disponível bruto das famílias aumentou 1,7% em Portugal, enquanto a despesa de consumo individual cresceu 2,2% e a formação bruta de capital fixo avançou 2,4%, face ao trimestre anterior.

Na zona euro, a taxa de investimento das famílias diminuiu de 8,4% para 8,3%, enquanto na UE recuou de 8,1% para 8,0%.

Em Portugal, este indicador manteve-se estável no segundo trimestre.

Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, a taxa de poupança aumentou em quatro países e diminuiu em 11, sendo que as maiores subidas se registaram na Polónia e na Chéquia, ambas de 0,6 pontos percentuais, enquanto as descidas mais acentuadas ocorreram na Finlândia (-1,6 pontos percentuais), na Hungria (-1,4) e em Itália (-1,2).

A taxa de poupança das famílias corresponde à parcela do rendimento disponível bruto que não é utilizada em despesas de consumo final.