Economia

Taxa de poupança das famílias estabiliza em 12,5% no 3.º trimestre

INE diz que a estabilização foi determinada pelo crescimento do Rendimento Disponível Bruto, em 1,6%, "conjugado com o aumento de 1,6% da despesa de consumo final (1,4% no trimestre precedente)".
A taxa de poupança das famílias estabilizou em 12,5% do rendimento disponível no terceiro trimestre, divulgou esta terça-feira, 23, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional do INE, esta estabilização foi determinada pelo crescimento do Rendimento Disponível Bruto (RDB), em 1,6%, "conjugado com o aumento de 1,6% da despesa de consumo final (1,4% no trimestre precedente)".

Em termos reais, ou seja, tendo em conta a inflação, o consumo final aumentou 1% no ano acabado no 3.º trimestre de 2025.

Já a capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 4,2% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior e também face ao período homólogo.

