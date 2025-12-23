Taxa de poupança das famílias estabiliza em 12,5% no 3.º trimestre

A taxa de poupança das famílias estabilizou em 12,5% do rendimento disponível no terceiro trimestre, divulgou esta terça-feira, 23, o Instituto Nacional de Estatística (INE).Segundo as Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional do INE, esta estabilização foi determinada pelo crescimento do Rendimento Disponível Bruto (RDB), em 1,6%, "conjugado com o aumento de 1,6% da despesa de consumo final (1,4% no trimestre precedente)".Em termos reais, ou seja, tendo em conta a inflação, o consumo final aumentou 1% no ano acabado no 3.º trimestre de 2025.Já a capacidade de financiamento das famílias fixou-se em 4,2% do Produto Interno Bruto (PIB), menos 0,2 pontos percentuais do que no trimestre anterior e também face ao período homólogo..Portugal com maior subida na taxa de poupança das famílias no 4.º trimestre na UE\n