Taxa de vagas de emprego recua na UE no 3.º trimestre e Portugal tem a 9.ª menor

A taxa de vagas de emprego recuou, no terceiro trimestre, para 2,1% na zona euro e para 2,0% na União Europeia (UE), com Portugal a registar 1,4% de empregos por ocupar, segundo dados publicados esta terça-feira, 16, pelo Eurostat.Na área do euro, de acordo com o serviço estatístico europeu, o indicador recuou face aos 2,5% homólogos e ainda à taxa de 2,3% registada no segundo trimestre de 2025.Também no que respeita ao conjunto dos 27 Estados-membros, a taxa de empregos vagos diminuiu quer em comparação com a taxa de 2,3% registada no terceiro trimestre de 2024, quer face ao período anterior, quando se fixou em 2,1%.Em Portugal, 1,4% de todos os postos de trabalho que compõem o mercado de trabalho estavam vagos no terceiro trimestre, uma taxa estável face ao trimestre homólogo e ao período entre abril e junho últimos, sendo o nono Estado-membro com empregos que estão vagos.Entre os Estados-Membros para os quais existem dados comparáveis disponíveis, as taxas de empregos vagos mais elevadas, no terceiro trimestre de 2025, foram registadas nos Países Baixos (4,1%) e na Bélgica (3,8%), seguidos por Malta (3,4%), Áustria (3,2%) e Chipre (3,0%).As taxas mais baixas foram observadas na Roménia (0,6%), Bulgária e Polónia (0,8% cada), seguidas por Espanha (0,9%), Eslováquia e Finlândia (1,0% cada).