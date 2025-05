Taxa e volume de desemprego começaram a subir no terceiro trimestre face há um ano

O peso do desemprego no total da população ativa (a taxa) e o número de desempregados começaram a subir, ligeiramente, no terceiro trimestre deste ano face a igual período do ano passado, o que pode sinalizar um ponto de viragem no mercado de trabalho, que até aqui estava a conseguir aliviar este problema, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE), nos novos dados oficiais do Inquérito ao Emprego relativo ao terceiro trimestre.