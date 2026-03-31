Taxa Euribor desce mas média de março dispara nos três prazos

A taxa Euribor desceu a três, a seis e a 12 meses em relação a segunda-feira, mas termina março com a média mensal a subir significativamente nos três prazos.

Com as alterações desta terça-feira, 31, a taxa a três meses, que recuou para 2,079%, continuou abaixo das taxas a seis (2,475%) e a 12 meses (2,870%).

Em relação à média mensal da Euribor em março esta subiu nos três prazos, mas de forma mais acentuada nos mais longos.

A média mensal da Euribor em março subiu 0,098 pontos para 2,109% a três meses. Já a seis e a 12 meses, a média da Euribor avançou 0,178 pontos para 2,322% e 0,344 pontos para 2,565%.

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou hoje, ao ser fixada em 2,475%, menos 0,054 pontos do que na segunda-feira.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a janeiro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,93% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,78% e 24,98%, respetivamente.

No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também recuou hoje, para 2,870%, menos 0,062 pontos do que na sessão anterior.

No mesmo sentido, a Euribor a três meses baixou hoje, ao ser fixada em 2,079%, menos 0,043 pontos.

Em 19 de março, o BCE manteve as taxas diretoras, de novo, pela sexta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de abril em Frankfurt, Alemanha.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.