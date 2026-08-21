Taxa Euribor sobe a três, seis e 12 meses para máximos de mais de ano e meio

A taxa Euribor voltou esta sexta-feira, 21 de agosto, a subir a três, a seis e a 12 meses face a quinta-feira, atingindo os valores mais altos em mais de ano e meio.

No caso da Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, a taxa registada esta sexta-feira foi de 2,765%, o que significa um aumento de 0,028% face à véspera.

Este é, também, o valor mais alto deste indicador desde novembro de 2024.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a junho indicam que a Euribor a seis meses representa 39,9% do 'stock' de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.

Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representam 31,3% e 24,38%, respetivamente.

A 12 meses, a subida face à véspera foi de 0,013 pontos, para 3,003%, ultrapassando a barreira dos 3% pela primeira vez desde setembro de 2024.

No prazo mais curto, a soma de 0,017 pontos aos 2,507% de quinta-feira, para 2,524%, levaram a Euribor a três meses a apresentar o valor mais alto desde março de 2025.

Em julho, a média mensal da Euribor subiu, de novo, para 2,425% a três meses, 2,647% a seis meses e 2,855% a 12 meses.

O Banco Central Europeu (BCE) manteve em 23 de julho as três taxas diretoras, como antecipado pelo mercado, que agora prevê uma subida em setembro.

Na anterior reunião de política monetária em 11 de junho, o BCE subiu, pela primeira vez desde setembro de 2023, as taxas diretoras.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 09 e 10 de setembro, em Berlim.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 21 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si.