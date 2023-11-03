Taxas aeroportuárias sobem 14,55% no próximo ano

Apanhar um avião no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, vai custar mais 2,29 euros no próximo ano. Isto porque a comissão executiva da ANA - Aeroportos decidiu subir as taxas reguladas em todos os aeroportos nacionais em 14,55% (o equivalente a um aumento 1,60 euros), mas será a infraestrutura de Lisboa a sofrer o maior aumento (16,98%)..Diz o Negócios esta sexta-feira que, embora a ANA tenha revisto em baixa a sua proposta inicial no que diz respeito à atualização das taxas aeroportuárias, quer também cobrar um adicional para recuperar de ajustamentos por erros de estimativa, levados a cabo no ano passado..Assim, as taxas no aeroporto do Porto vão aumentar 11,92% (92 cêntimos), em Faro 11,35% (88 cêntimos), nos Açores deve manter-se um aumento de 7,47% (0,57 euros), na Madeira de 7,92% (0,98 euros) e em Beja de 8,77% (17,71 euros)..Esta decisão da ANA anda tem de ser aprovada pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC).