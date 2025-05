Taxas de juro de Portugal baixam depois de rebentar a crise política

As taxas de juro de longo prazo da dívida portuguesa (Obrigações do Tesouro com maturidade de dez anos), um indicador fundamental para medir o risco do país percecionado pelos investidores e credores que operam nos mercados internacionais, estão atualmente mais baixas do que a média registada em todo o mês de outubro, altura em que o governo PS apresentou e fez aprovar na generalidade a proposta do Orçamento do Estado de 2024 (o OE 2024 foi entregue no Parlamento a 10 de outubro e aprovado, nessa primeira ronda, no dia 31).