Taxas de juro próximas de nível neutro mas é precisa cautela

O vice-presidente da Reserva Federal (Fed) norte-americana, Philip Jefferson, disse esta sexta-feira, 7, que as taxas de juro estão a aproximar-se de um “nível neutro”, mas insistiu que é preciso manter a cautela.“A atual política continua a ser algo restritiva, mas aproximamo-la do nível neutro, que não restringe nem estimula economia. Assim, é lógico proceder lentamente à medida que nos aproximamos das taxas neutras”, afirmou Jefferson, que falava na conferência ‘Euro20+’, em Frankfurt, na Alemanha.O vice-presidente da Fed assinalou que o corte de 25 pontos base na taxa de juro foi “adequado” e que os riscos de queda para o mercado de trabalho aumentaram.Philip Jefferson garantiu que vai continuar a avaliar o cenário macroeconómico e o equilíbrio de riscos antes de determinar o seu voto em futuras reuniões sobre as taxas de juro.“Adoto sempre uma abordagem reunião a reunião. Esta abordagem é especialmente prudente”, referiu.Em 29 de outubro, a Fed reduziu em 0,25 pontos percentuais as taxas de juro de referência, tendo em conta o aumento dos "riscos negativos para o emprego nos últimos meses".Este segundo corte nos juros – o primeiro do ano, também de 0,25 pontos, ocorreu em setembro - colocou as taxas diretoras num intervalo entre 3,75% e 4%.A decisão não terá sido unânime. Dois dos doze membros do Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) votaram contra a medida, avançou a Agência France Presse..FED aprova volume histórico de empréstimos aos bancos norte-americanos em um dia