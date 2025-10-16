Taxas Euribor descem a três meses e sobem a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu hoje a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira.Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,004%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,110%) e a 12 meses (2,166%).A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,110%, mais 0,007 pontos do que na quarta-feira.Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, ao ser fixada em 2,166%, mais 0,003 pontos do que na sessão anterior.A Euribor a três meses caiu para 2,004%, menos 0,012 pontos do que na quarta-feira.Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses.Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.Em 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença, Itália.As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.A taxa Euribor desceu hoje a três meses e subiu a seis e a 12 meses em relação a quarta-feira.Com as alterações de hoje, a taxa a três meses, que recuou para 2,004%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,110%) e a 12 meses (2,166%).A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, subiu hoje, ao ser fixada em 2,110%, mais 0,007 pontos do que na quarta-feira.Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a agosto indicam que a Euribor a seis meses representava 38,13% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável.Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,95% e 25,45%, respetivamente.No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também subiu, ao ser fixada em 2,166%, mais 0,003 pontos do que na sessão anterior.A Euribor a três meses caiu para 2,004%, menos 0,012 pontos do que na quarta-feira.Em setembro, as médias mensais da Euribor subiram de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses.A média da Euribor em setembro subiu 0,006 pontos para 2,027% a três meses e 0,018 pontos para 2,102% a seis meses.Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em setembro, designadamente 0,058 pontos para 2,172%.Em 11 de setembro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela segunda reunião de política monetária consecutiva, como antecipado pelos mercados e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 29 e 30 de outubro em Florença, Itália.As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário..Taxas Euribor a três e seis meses recuam e a de 12 meses fica inalterada