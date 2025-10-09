DN DN Brasil Men's Health Women's Health
TdC alerta que receita do imposto sobre lucros extraordinários dos supermercados continua retida
TdC alerta que receita do imposto sobre lucros extraordinários dos supermercados continua retida

Tribunal de Contas refere ainda que a situação compromete os objetivos para os quais a medida foi criada.
A receita arrecadada pelo Estado com a contribuição extraordinária sobre os lucros da distribuição alimentar durante a crise inflacionista permanece sem alocação, devido à falta de um despacho que defina os beneficiários finais.

O Tribunal de Contas (TdC) alerta que essa situação compromete os objetivos para os quais a medida foi criada.

A contribuição, que esteve em vigor em 2022 e 2023, visava financiar apoio a famílias vulneráveis e a micro e pequenas empresas do comércio e restauração.

No total, a receita gerada foi de oito milhões de euros, sendo três milhões cobrados em 2024 e cinco milhões em 2023.

Entretanto, a receita está congelada, pois não foi regulamentado quem são os beneficiários finais da medida. No parecer à Conta Geral do Estado de 2024, o TdC destaca que “continua em falta o despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da economia, a regulamentar e identificar, em concreto, os beneficiários finais”.

Esta situação impede a afetação da receita e compromete os objetivos estabelecidos pela Assembleia da República.

A contribuição de 33% aplicava-se aos lucros considerados excedentários, definidos como aqueles que superassem em 20% a média registada entre 2018 e 2021.

Na altura, o governo de António Costa afirmou que a receita seria destinada ao apoio financeiro aos mais vulneráveis.

Contudo, a ideia por trás dessas taxas é que, idealmente, não se registassem lucros excedentários, indicando que a medida teria cumprido a sua função de desencorajar práticas de preços especulativos.

