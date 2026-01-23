Economia

"Temos que ser honestos com os números que usamos" alerta Lagarde

Presidente do Banco Central Europeu (BCE) chamou ainda a atenção para a necessidade de levar em conta a inflação e deflacionar esses números nominais, porque "assim é que se obtêm os números reais"
Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu
Christine Lagarde, presidente do Banco Central EuropeuFOTO: EPA/GIAN EHRENZELLER
Publicado a

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu esta sexta-feira, 23, no Fórum de Davos, na Suíça, a distinção entre informações relevantes e "ruído" e "ser honestos com os números".

"Essa é uma das conclusões que tiro daqui: temos que distinguir os sinais do ruído, temos que ser honestos com os números que usamos", disse durante a apresentação das perspetivas económicas para 2026, com a qual se encerra anualmente o Fórum Económico Mundial (WEF) que se realiza em Davos.

"Acho que esta semana houve muito barulho, e foi uma semana tremendamente interessante e fascinante de todos os pontos de vista. Mas o nosso dever como banqueiros centrais, o nosso dever como economistas, é distinguir os sinais do ruído", insistiu.

Lagarde indicou que se ouvem "muitos números a circular", "números de crescimento enormes", e sublinhou que esses números "devem ser definidos e identificados".

"Por exemplo, a maioria desses números são números de crescimento nominal. As cifras reais são as cifras de crescimento real. Assim, quando se ouve falar em 5%, 6%, 7% ou 3% na maioria dos casos, trata-se de números nominais", argumentou.

Lagarde chamou ainda a atenção para a necessidade de levar em conta a inflação e deflacionar esses números nominais, porque "assim é que se obtêm os números reais".

Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu
Christine Lagarde terá abandonado jantar em Davos ofendida com secretário do Comércio dos EUA
Christine Lagarde
Fórum de Davos
BCE - Banco Central Europeu

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt