"Temos que ser honestos com os números que usamos" alerta Lagarde

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, defendeu esta sexta-feira, 23, no Fórum de Davos, na Suíça, a distinção entre informações relevantes e "ruído" e "ser honestos com os números".

"Essa é uma das conclusões que tiro daqui: temos que distinguir os sinais do ruído, temos que ser honestos com os números que usamos", disse durante a apresentação das perspetivas económicas para 2026, com a qual se encerra anualmente o Fórum Económico Mundial (WEF) que se realiza em Davos.

"Acho que esta semana houve muito barulho, e foi uma semana tremendamente interessante e fascinante de todos os pontos de vista. Mas o nosso dever como banqueiros centrais, o nosso dever como economistas, é distinguir os sinais do ruído", insistiu.

Lagarde indicou que se ouvem "muitos números a circular", "números de crescimento enormes", e sublinhou que esses números "devem ser definidos e identificados".

"Por exemplo, a maioria desses números são números de crescimento nominal. As cifras reais são as cifras de crescimento real. Assim, quando se ouve falar em 5%, 6%, 7% ou 3% na maioria dos casos, trata-se de números nominais", argumentou.

Lagarde chamou ainda a atenção para a necessidade de levar em conta a inflação e deflacionar esses números nominais, porque "assim é que se obtêm os números reais".