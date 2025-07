Terceiro terminal e charters em Beja podem ajudar a aliviar Portela

Construir um novo terminal, desviar voos não comerciais ou favorecer aviões de maior dimensão são algumas das medidas elencadas no relatório entregue pela Comissão Técnica Independente (CTI) ao Governo, no início de setembro, com o objetivo de melhorar as condições operacionais no aeroporto de Lisboa.



O grupo de trabalho liderado por Maria do Rosário Partidário divulgou ontem o documento que enumera medidas de curto prazo que "resultam de uma análise de restrições e dificuldades operacionais no funcionamento do aeroporto Humberto Delgado (AHD)" e "que podem ser resolvidas com ações de melhoria de gestão operacional, sem ou com baixos custos de investimento".



Apesar de indicar os valores de investimento necessário a algumas das medidas, questionada pelo DN/Dinheiro Vivo, a CTI não adiantou qual o valor total estimado para concretizar todas as medidas apresentadas no relatório.

O objetivo da CTI é que, enquanto a Portela se mantiver como o único aeroporto da região de Lisboa, possam ser já implementadas melhorias para aliviar, no período de cinco a sete anos, a infraestrutura altamente congestionada.



"O AHD apresenta ineficiência operacional e de layout que condicionam o uso da capacidade instalada e a possibilidade de uma solução de médio prazo de incremento de capacidades", aponta a CTI.



E defende que "o foco das intervenções no AHD deve ser orientado para soluções de novas infraestruturas com implementação no curto prazo, expeditas e não limitativas da operação corrente, bem como para soluções de otimização operacional que promovam a eficiência do uso da capacidade instalada".



Uma das medidas propostas pelo grupo de trabalho que está mandatado para estudar a expansão da capacidade aeroportuária da região de Lisboa é a construção de um novo terminal na base militar de Figo Maduro, complementar ao principal Terminal 1 e ao Terminal 2. Assim, o grupo de trabalho sugere a "criação de um novo Terminal T3, com acesso direto do exterior, e respetivas plataformas e taxiways de acesso".



A avançar, este investimento poderá ascender aos 243,5 milhões de euros "sem contar com custos de expropriação".



É ainda sugerido que "o parque de estacionamento veicular adjacente ao terminal 1 seja avaliado para eventual extensão do atual terminal", o que significaria "a necessidade de construir alternativa para o parqueamento de veículos em zona mais afastada".