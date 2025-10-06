"Teremos um Banco de Portugal mais aberto à sociedade". Santos Pereira toma posse como governador

Álvaro Santos Pereira é oficialmente o novo governador do Banco de Portugal (BdP), a partir da manhã desta segunda-feira, 6 de outubro. A cerimónia de tomada de posse contou com alertas sobre a independência dos bancos centrais, a par de promessas de uma instituição mais próxima dos portugueses."Nos próximos anos, teremos um Banco de Portugal mais aberto à sociedade, mais presente no território nacional, mais inovador, mais atento e mais influente", sublinhou Santos Pereira, no discurso realizado.Aprovado pelo Governo para aquele cargo na passada sexta-feira, o economista reitera a "importância de termos bancos centrais independentes, para garantirmos a estabilidade dos preços e a estabilidade financeira". As palavras surgem numa altura em que as pressões inflacionistas e o nível das taxas de juro de referência estão no centro das atenções, em matéria de macroeconomia. Santos Pereira lembrou que estas vertentes são determinantes "para assegurarmos o bom desempenho das nossas economias". Recorde-se que os dados provisórios do Eurostat apontam para uma subida homóloga de 2,2% na inflação em setembro (mais 0,2 pontos base do que em agosto). Significa isto que aquele indicador está acima do limite saudável definido pelo BCE, estabelecido em 2%.O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, iniciou o discurso com uma agradecimento a Mário Centeno, agora ex-governador do BdP, por "estes anos em que exerceu as funções", desde julho de 2020. Centeno regressa ao cargo de diretor daquela instituição.Em palavras dirigidas a Álvaro Santos Pereira, desejou "muito sucesso nesta nobre missão de conduzir o Banco de Portugal com independência e rigor". De seguida, salientou o currículo profissional do novo número um do BdP."O seu percurso profissional, em particular os cargos que desempenhou como professor em universidades internacionais, ministro da Economia [entre 2011 e 2013] e economista-chefe na OCDE não deixam dúvidas quanto à adequação da escolha", disse Joaquim Miranda Sarmento..Governador do Banco de Portugal toma posse mas salta apresentação do boletim económico.Governo aprova proposta de Orçamento do Estado e nome de Álvaro Santos Pereira para o Banco de Portugal.Centeno deixa garantia para quando deixar de ser governador: “É evidente que vou ficar no Banco de Portugal"